ROLLING STONES: Tour in UK e Europa cancellato?

I Rolling Stones avrebbero annullato i piani per un tour nel Regno Unito e in Europa nel 2025, inclusa una possibile data all’Olimpico di Roma. Secondo quanto riportato da varie testate, come The Times, la storica band ha deciso di non procedere con una serie di concerti previsti per il prossimo anno a causa di complicazioni logistiche legate alle venue e agli spostamenti. Tra le città scartate figurano Parigi, Barcellona e Roma, insieme a quattro date al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Il mancato accordo con quest’ultimo stadio è stato un fattore determinante per la cancellazione della tournée.

L’attesa per il nuovo tour era alta, specialmente dopo il successo di “Hackney Diamonds”, il loro 24° album in studio pubblicato nel 2023, che ha visto la collaborazione di artisti famosi come Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney e Stevie Wonder. La band ha già portato in tour il disco negli Stati Uniti nel 2024, vendendo 880.000 biglietti per 20 concerti e generando circa 235 milioni di dollari di incassi, classificandosi al sesto posto tra i tour più redditizi dell’anno.

I fan dei Rolling Stones esprimono delusione per la cancellazione del tour programmato in Europa, mentre i membri della band continuano a lavorare sulla loro musica e su nuovi progetti futuri. Nonostante questa interruzione, l’eredità della band rimane forte e le prospettive future per i Rolling Stones sono ancora brillanti.