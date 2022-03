I Rolling Stones pubblica su Instagram un video che sembra anticipare le tappe di un nuovo tour europeo: c’è l’Italia.

Qualcosa si muove sul fronte Rolling Stones. Mancano ancora annunci ufficiali, ma la band ha appena pubblicato un indizio che fa sognare tutti i fan europei, compresi quelli italiani: su Instagram è comparso un post che sembra anticipare le tappe di un nuovo tour nel Vecchio Continente.

Chiusa la tournée americana, la prima post-pandemia e la prima dopo l’addio dell’indimenticabile Charlie Watts, la band a quanto pare sarebbe già pronta per rimettersi in pista con un nuovo grande tour europeo nei prossimi mesi. Mancano ancora le date e manca una conferma ufficiale, ma il video pubblicato in data 11 marzo sui propri account social non lascia spazio a molti dubbi.

I Rolling Stones anticipano il tour in Europa

La clip è di quelle davvero eloquenti. Nel brevissimo video vediamo spuntare sull’Europa una serie di linguacce, simbolo storico della band, in diversi punti sparsi per tutto il Vecchio Continente. E tutto fa pensare che possano corrispondere proprio alle città toccate dal loro prossimo tour.