La morte di Charlie Watts non ferma i Rolling Stones: la band ha confermato il prossimo tour nordamericano, in partenza a settembre.

The Show Must Go On, cantavano i Queen. Un mantra che anche i Rolling Stones hanno scelto di far proprio. Nonostante il decesso improvviso del batterista Charlie Watts all’età di 80 anni il 24 agosto, la band ha annunciato ufficialmente che il tour nordamericano previsto nel prossimo autunno, con partenza a settembre, si farà lo stesso. Lo avrebbe voluto anche Charlie. Lo spettacolo deve andare avanti, senza però dimenticare chi ha fatto degli Stones la pietra miliare che sono ancora oggi.

The Rolling Stones

Rolling Stones: tour confermato

“Le date del tour dei Rolling Stones si terranno come previsto”, ha confermato l’agenzia che ha organizzato i concerti dopo le tante richieste ricevute dai fan che avevano già comprato i biglietti del No Filter Tour 2021, il primo organizzato dopo la pandemia da Covid.

D’altronde, anche se fosse stato vivo Charlie non avrebbe potuto partecipare agli show, dopo lo stop imposto dai medici. Lo aveva annunciato lo stesso batterista, confermando anche che il suo sostituto sarebbe stato un amico come Steve Jordan, che a questo punto potrebbe entrare in pianta stabile nel gruppo.

Le date del No Filter Tour 2021 dei Rolling Stones

Purtroppo a causa del suo improvviso decesso, l’ultimo concerto di Charlie Watts con gli Stones rimarrà quello dell’Hard Rock Stadium di Miami nel 2019. Il No Filter USA 2021 tour della band invece andrà in scena per la prima volta senza di lui:

– 26 settembre a St. Louis, Missouri

– 30 settembre a Charlotte, North Carolina

– 4 ottobre a Pittsburgh, Pennsylvania

– 9 ottobre a Nashville, Tennessee

– 17 ottobre a Los Angeles, California

– 24 ottobre a Minneapolis, Minnesota

– 29 ottobre a Tampa, Florida

– 2 novembre a Dallas, Texas

– 6 novembre a Las Vegas, Nevada

– 11 novembre ad Atlanta, Georgia

– 15 novembre a Detroit, Michigan

– 20 novembre ad Austin, Texas

Di seguito Streets of Love degli Stones: