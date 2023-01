Rolling Stones su TikTok: l’account ufficiale

Rolling Stones su TikTok: la band di Mick Jagger e Keith Richards è sbarcata sul noto social con un account ufficiale.

I Rolling Stones alla conquista del presente della modernità. La band guidata da Mick Jagger e Keith Richards è finalmente con un po’ di colpevole ritardo, forse, arrivata anche su TikTok, il social network da anni più amato e utilizzato dal pubblico della Generazione Z. Sempre pronti ad abbracciare le novità, nonostante canzoni che hanno attinto a piene mani più dal passato che da suoni contemporanei, i ragazzacci inglesi sono approdati sulla nota piattaforma con un account ufficiale. Una bella notizia anche per i tanti creator che ormai lavorano sui TikTok, visto che adesso potranno avere a disposizione nel catalogo del social anche tutti i successi di uno dei gruppi più amati di tutti i tempi.

Rolling Stones: un account ufficiale su TikTok

Ormai diventato fondamentale per le star della musica, TikTok è il social network non solo più scaricato e utilizzato degli ultimi anni, ma anche uno di quelli che maggiormente fa della musica un perno fondamentale della creazione di contenuti. Anche per questo motivo che una band come gli Stones potessero a lungo rimanere fuori, rinunciando a una bella possibilità di monetizzare la propria musica, sembrava molto strano.

The Rolling Stones

E allora eccoli arrivare, con un po’ di ritardo rispetto ad altri grandi artisti del passato (anche defunti), ma con la voglia ancora una volta di imporsi con il loro stile. In pochi minuti sul loro account sono apparsi tre video, tra cui uno per potersi “muovere come Jagger”, come cantavano alcuni anni fa i Maroon 5.

Di seguito uno dei loro video:

@therollingstones Time to move like the Stones… we’ll be sharing some of your creations. Show us at #TheRollingStones #MickJagger #KeithRichards ♬ Start Me Up – The Rolling Stones

Gli altri account degli Stones

Tra l’altro, va sottolineato come i Rolling Stones non fossero proprio contrari all’idea di utilizzare TikTok. Anzi, erano già presenti sulla piattaforma, ma non con un account ufficiale della band.

Keith Richards ha infatti aperto il suo account personale già nel 2021, mentre Mick Jagger lo ha raggiunto da poco tempo, pubblicando subito un video in sala di registrazione in cui presenta se stesso e anche il nuovo profilo ufficiale del gruppo.