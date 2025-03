Rolling Stones: Otto Album in Dolby Atmos

In arrivo la ripubblicazione di sei album completi e due EP dei Rolling Stones nel formato audio Dolby Atmos®. Tra i titoli rilasciati ci sono The Rolling Stones EP (1964), The Rolling Stones (UK) (1964), England’s Newest Hit Makers (1964), Five by Five EP (1964), 12 X 5 (1964), The Rolling Stones No. 2 (1965), The Rolling Stones, Now! (1965) e Let It Bleed (1969), tutti disponibili su Apple Music, TIDAL e Amazon Music.

La tecnologia Dolby Atmos®, sviluppata nel 2012, offre un suono immersivo, permettendo di percepire ogni dettaglio del brano. I mixaggi in Atmos® sono stati curati da Kenta Yonesaka e John Barrett, mentre la masterizzazione è stata realizzata da Adam Grover. Questo progetto segna una campagna di ABKCO per ripubblicare classici come quelli de The Animals e Sam Cooke, fondendo l’eredità musicale degli anni ’60 con le tecnologie audio moderne.

Negli anni ’60, le versioni discografiche si differenziavano tra i mercati britannico e statunitense, con variazioni nei titoli e nelle copertine. Le prime produzioni dei Rolling Stones illustrano questo fenomeno, dalle versioni Decca nel Regno Unito a quelle di London Records negli Stati Uniti. La pubblicazione in Dolby Atmos® di questi otto titoli invita a riscoprire il patrimonio sonoro dei Rolling Stones in una forma moderna che esalta la loro complessità e ricchezza.

Nei prossimi mesi, ABKCO Music & Records continuerà a rilasciare titoli dei Rolling Stones in Dolby Atmos®, come Beggars Banquet (1968) e Out of Our Heads (1965). La tracklist di ciascun album offre un’ampia panoramica dei brani iconici, contribuendo a rinnovare l’esperienza di ascolto dei fan.