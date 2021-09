Pubblicato online il video di Living in the Heart of Love, brano inedito che sarà presente nella ristampa deluxe di Tattoo You.

I Rolling Stones hanno pubblicato il video musicale ufficiale di Living In The Heart Of Love, uno dei nove brani inediti che compaiono nelle prossime ristampe deluxe, realizzate per il 40esimo anniversario del loro album, arrivato sugli scaffali nel 1981, intitolato Tattoo You. Le ristampe usciranno con Polydor/Interscope/UMe il 22 ottobre 2021. Scopriamo insieme il nuovo video dell’iconica band.

The Rolling Stones

Rolling Stones, il video di Living in the Heart of Love

Living In The Heart Of Love è stato pubblicato dalla band come audio il 19 agosto quando sono state annunciate le ristampe. I Rolling Stones hanno scelto Charles Mehling per dirigere il video che è stato girato a Parigi. Marguerite Thiam e Nailia Harzoune sono co-protagoniste del filmato. Il video:

Tattoo You è stato originariamente pubblicato dai Rolling Stones il 24 agosto 1981. L’album, composto da 11 tracce, è stato da poco rimasterizzato per le ristampe. Le edizioni deluxe comprendono anche materiale bonus, tra cui la compilation Lost & Found: Rarities e il live set Still Life: Wembley Stadium 1982. Altri elementi salienti di Lost & Found sono le cover di “Drift Away” di Dobie Gray, Shame Shame Shame di Jimmy Reed e Troubles A-Comin’ dei The Chi-Lites.

Il tributo a Charlie Watts

I Rolling Stones hanno suonato il loro primo concerto dopo la morte del loro batterista Charlie Watts. Lo show si è svolto al Gillette Stadium del Massachusetts, davanti a un pubblico di circa 300 persone. Il cantante Mick Jagger ha dedicato lo spettacolo al batterista, morto per una malattia non specificata, all’età di 80 anni. “È una serata un po’ commovente per noi perché è il primo tour in 59 anni che facciamo senza il nostro adorabile Charlie Watts“, ha detto.

“A tutti noi manca così tanto Charlie. Ci manca come band, ci manca come amico, dentro e fuori dal palco. Abbiamo così tanti ricordi di Charlie e sono sicuro che alcuni di voi che ci hanno visto in precedenza hanno memorie di Charlie. E spero che lo ricordiate come noi“, ha concluso.