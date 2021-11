Non c’è ancora nulla di confermato, ma le voci si fanno costanti: i Rolling Stones potrebbero tornare in Europa nel 2022.

Un nuovo tour europeo per i Rolling Stones potrebbe arrivare già nel 2022? Secondo voci provenienti dagli Stati Uniti, sì. La leggendaria rock band britannica, dopo aver concluso l’attesissimo tour americano, il primo dopo la pausa Covid e la morte del batterista Charlie Watts, sarebbe pronto a concedersi un nuovo giro di concerti nel Vecchio Continente nel 2022 per festeggiare un grandissimo traguardo: i primi 60 anni di carriera.

The Rolling Stones

Rolling Stones: tour europeo nel 2022?

Al momento non c’è alcun annuncio né alcuna conferma. Ma secondo i bene informati potrebbe essere questione di giorni. Lo rivela l’edizione statunitense di Rolling Stone, secondo cui la band starebbe solo aspettando di capire come evolverà la situazione pandemica nel Vecchio Continente. Se le cose dovessero andare bene, il 2022 potrebbe già essere l’anno del ritorno per i loro straordinari concerti.

Scrive il settimanale americano: “Ci sono rumor a proposito di un tour in Europa nel 2022 per i sessant’anni di carriera. La band ha anche lavorato negli ultimi anni a nuove canzoni, per la prima volta da A Bigger Bang del 2005. Sono le ultime registrazioni di Charlie Watts“.

L’ultima volta dei Rolling Stones in Italia

L’ultimo tour europeo degli Stones risale ormai a più di tre anni fa. Era l’estate del 2018 e Mick Jagger e compagni si concfedevano un giro di concerti in giro per l’Europa, da Londra a Berlino, da Praga a Varsavia, facendosi accompagnare in apertura da personaggi del calibro di Liam Gallagher, Florence and the Machine, Richard Ashcroft e tanti altri.

Per quanto riguarda l’Italia, l’ultimo live risale invece al settembre 2017, quando si esibirsono alle Mura storiche di Lucca davanti a un pubblico di più di 55mila persone. Numeri importantissimi che sono pronti a essere replicati nel 2022. Magari con una band tutta italiana in apertura, i nostri Maneskin. Sogno o realtà?