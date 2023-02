Rolling Stones e Beatles insieme: collaborazione in arrivo?

Secondo fonti americane, i Rolling Stones sarebbero entrati in studio con i Beatles ancora in vita, Paul McCartney e Ringo Starr: cosa sta succedendo?

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, cantava Gianni Morandi diversi anni fa. Chissà se quel ragazzo avrebbe mai pensato che un giorno avrebbe potuto anche sognare di poter ascoltare Beatles e Rolling Stones insieme, collaborare per almeno una nuova canzone. Un sogno che potrebbe diventare realtà per tutti gli amanti della musica rock. Secondo quanto riferito dal settimanale americano Variety, infatti, gli Stones avrebbero ospitato negli ultimi giorni i due Fab Four ancora in vita, Paul McCartney e Ringo Starr, per una collaborazione davvero storica.

Rolling Stones: in arrivo una canzone con i Beatles?

Potrebbe sembrare una boutade, o forse un progetto che non si realizzerà mai. Ma la notizia, per ora, sarebbe anche contornata da dettagli che fanno ben sperare. A quanto pare gli Stones sarebbero entrati in studio con i due superstiti del gruppo più famoso di tutti i tempi per registrare del materiale che potrebbe confluire nel loro prossimo album in studio, che sarà prodotto da Andrew Watt.

The Rolling Stones

Secondo quanto trapela, le registrazioni sarebbero avvenute nelle scorse settimane in uno studio di Los Angeles. Per il resto, non si sa ancora nulla. Non sappiamo, ad esempio, se i due Beatle abbiano suonato insieme con gli Stones o se invece siano stati coinvolti in brani differenti. L’unica cosa che sappiamo è che per l’uscita del nuovo lavoro del gruppo inglese non dovremo aspettare ancora molto, visto che già nel 2021 Jagger e Richards avevano parlato di nuova musica in arrivo. Vale la pena ricordare che il nuovo lavoro degli Stones sarà il primo di inediti senza Charlie Watts (che dovrebbe però essere presente in alcune tracce) e il primo a distanza di quasi vent’anni da A Bigger Bang.

La prima volta di Stones e Beatles?

Per il momento non ha parlato di questa possibile collaborazione, Paul McCartney, ma sul suo sito ufficiale aveva annunciato di aver registrato alcune cose con “un paio di persone“, aggiungendo: “Ho cominciato a collaborare con Andrew Watt, e ci siamo trovati bene“.

Insomma, tutto fa pensare a una possibile conferma della notizia di una collaborazione che sarebbe storica, ma non sarebbe la prima in assoluto tra i membri delle due band. McCartney e Lennon, ad esempio, hanno già cantato nei cori di We Love You della band ‘rivale’, mentre Brian Jones canta nei cori di Yellow Submarine e suona il sax in You Know My Name.