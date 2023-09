Rolling Stones con Lady Gaga in Sweet Sounds of Heaven

I Rolling Stones svelano il nuovo singolo Sweet Sounds of Heaven tratto dal nuovo album: con loro Lady Gaga e Stevie Wonder.

Il conto alla rovescia per il nuovo album dei Rolling Stones continua. Dopo aver annunciato tutti i dettagli su Hackney Diamonds, in arrivo il prossimo 20 ottobre, la band britannica ha svelato anche la data di uscita del nuovo singolo. A seguire Angry, il primo estratto pubblicato solo poche settimane fa, è in arrivo anche la canzone più attesa: Sweet Sounds of Heaven, un singolo in collaborazione con due big della musica mondiale come Lady Gaga e Stevie Wonder.

Una canzone che “cadrà sulla terra“, per utilizzare le parole della band, il prossimo 28 settembre. Scopriamo insieme tutti i dettagli su una canzone destinata a entrare rapidamente nel cuore di tutti gli appassionati di Mick Jagger e compagni.

Rolling Stones: il nuovo singolo è Sweet Sounds of Heaven

Brano scritto dallo stesso Mick Jagger e da Keith Richards, come gran parte delle canzoni presenti nel nuovo disco della band britannica, Sweet Sounds of Heaven è stato prodotto da Andrew Wyatt, da diversi anni a questa parte uomo di fiducia di artisti come Post Malone e Ozzy Osbourne.

The Rolling Stones

A impreziosire questa canzone è però importante il contributo di Stevie Wonder, che ha suonato il piano, un Rhodes e un Moog, oltre che di Lady Gaga, che ha invece prestato la sua voce per fonderla con quella leggendaria di Jagger.

A completare il tutto una band ormai consolidata, formata da Steve Jordan alla batteria, James King al sax, Matt Clifford all’organo e Ron Blake alla batteria. Per un singolo non certo radiofonico visto che, stando alla presentazione sui social, dovrebbe avere una durata di sette minuti e ventidue secondi.

Il significato di Sweet Sounds of Heaven

Non conosciamo ancora il significato di Sweet Sounds of Heaven, ma a parlare della genesi di questa canzone è stato lo stesso Mick Jagger in un’intervista rilasciata a Rolling Stone. Mentre stavano registrando le proprie canzoni, Gaga, che era negli stessi studi per lavorare alla propria nuova musica, è entrata in studio per salutare tutti.

In men che non si dica si è ritrovata con un microfono in mano a vocalizzare su una strumentale, come fosse la cosa più naturale del mondo. E a quel punto Mick le ha proposto: “Ok, ora alzati e trasformiamo questa cosa in una canzone, facciamo le cose per bene“. Un ricordo di straordinaria intensità che ha regalato grandi emozioni anche a Stevie Wonder.