A quasi due anni dall’ultimo numero cartaceo di ‘Rolling Stone’, uscito a dicembre 2018, il magazine italiano torna oggi in edicola con un numero speciale interamente dedicato a Sfera Ebbasta e costruito insieme all’artista per raccontare in tutte le sue sfaccettature il nuovo album ‘Famoso’, in uscita il 20 novembre per Island Records. Un monografico da collezione per accompagnare i fan e i lettori nella scoperta del progetto del musicista, con un’intervista a Sfera, il track by track di ‘Famoso’ scritto dallo stesso Sfera e articoli firmati dalle figure chiave del disco. Un reportage con materiali esclusivi, impreziosito da scatti inediti, ricostruisce il percorso di ‘Famoso’ dalla genesi alla realizzazione finale: da Milano a Los Angeles, dall’incontro fra Sfera e Charlie Charles ai featuring con J Balvin, Offset, Diplo, Lil Mosey e Steve Aoki.

