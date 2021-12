Come ogni dicembre è tempo di classifiche musicali, infatti Billboard e Rolling Stone hanno reso noti gli album e i singoli più belli degli ultimi 12 mesi. Le due storiche riviste hanno stilato delle liste molto simili, infatti in entrambe le loro top 10 dei dischi più belli del 2021 ci sono Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Adele, Tyler The Creator, Jazmine Sullivan e anche C Tangana. Felice per la Rodrigo che ha conquistato la vetta in queste due classifiche, ma io continuo a preferire Montero a Sour.

Billboard: top 10 degli album.

Olivia Rodrigo, ‘Sour’

Tyler, the Creator, ‘Call Me If You Get Lost’

Lil Nas X, ‘Montero’

Adele, ’30’

Doja Cat, ‘Planet Her’

Halsey, ‘If I Can’t Have Love I Want Power’

Silk Sonic, ‘An Evening With Silk Sonic’

Billie Eilish, ‘Happier Than Ever’

Jazmine Sullivan, ‘Heaux Tales’

C. Tangana, ‘El Madrileño’

Rolling Stone: top 10 degli album.

Olivia Rodrigo, ‘Sour’

Adele, ’30’

Rauw Alejandro, ‘Vice Versa’

Tyler, the Creator, ‘Call Me If You Get Lost’

Lucy Dacus, ‘Home Video’

Lil Nas X, ‘Montero’

Jazmine Sullivan, ‘Heaux Tales’

Turnstile, ‘Glow On’

C. Tangana, ‘El Madrileño’

Japanese Breakfast, ‘Jubilee’

Rolling Stone: top 10 dei brani.

Wizkid feat. Tems, ‘Essence’

Taylor Swift, ‘All Too Well (10 Minute Version)’

Olivia Rodrigo, ‘Drivers License’

Lil Nas X, ‘Montero (Call Me By Your Name)’

Lucy Dacus, ‘VBS’

Silk Sonic, ‘Leave the Door Open’

Billie Ellish, ‘Happier Than Ever’

Rauw Alejandro, ‘Todo de Ti’

Adele, ‘I Drink Wine’

Noname, ‘Rainforest’

🏆| @billboard ha decretato SOUR il miglior album del 2021! pic.twitter.com/s8XkPX7cgP — OLIVIA RODRIGO ITALIA🇮🇹 (@oliviarodrigITA) December 6, 2021

Billboard’s Top 10 albums of 2021: 1️⃣ SOUR

2️⃣ Call Me If You Get Lost

3️⃣ MONTERO

4️⃣ 30

5️⃣ Planet Her

6️⃣ If I Can’t Have Love I Want Power

7️⃣ An Evening With Silk Sonic

8️⃣ Happier Than Ever

9️⃣ Heaux Tales

1️⃣0️⃣ El Madrileño — Pop Crave (@PopCrave) December 6, 2021