Rolling Square inCharge X: Portachiavi con Cavo USB Type-C e Caricatore Universale 6 in 1, Gadget Tecnologico in Oro per Uomo

Price: 29,90€

(as of Dec 31, 2024 00:00:32 UTC – Details)





1 CAPACITÀ DI RICARICA

2 TRASFERIMENTO DATI

3 RICARICA OTG

1 Protezione extra 2 Aggancio magnetico 3 USB removibili

4,4 su 5 stelle

2.494

4,2 su 5 stelle

3.238

4,4 su 5 stelle

183

4,4 su 5 stelle

610

Prezzo

29,90 €€29,90

19,90 €€19,90

29,90 €€29,90

29,90 €€29,90

Lunghezza

15 cm / 6 in

15 cm / 6 in

15 cm / 6 in

30 cm / 11.8 in

Porte

USBC, Lightning, MicroUSB,USBA

USBC, Lightning, MicroUSB,USBA

USBC, Lightning, MicroUSB,USBA

USBC, Lightning, MicroUSB,USBA

Massima potenza di ricarica

100W

15W

100W

100W

Velocità di trasferimento

480Mbps / 60MBps

480Mbps / 60MBps

480Mbps / 60MBps

480Mbps / 60MBps

Cappuccio protettivo

Cappuccio staccabile

No

Cappuccio attaccato

Cappuccio attaccato

Magneti

N52 Magnets

N52 Magnets

N52 Magnets

N52 Magnets

Pack 100% plastic free

✔

✔

✔

✔

CAVO 6 IN 1 – InCharge X è l’unico cavo di ricarica 6 in 1 al mondo con 100 W. Dispone di porta di input USB A e porta USB C; mentre per l’output mette a disposizione Lightning, USB C, Micro USB

RICARICA RAPIDA – Con 6 diverse combinazioni è in grado di caricare qualsiasi dispositivo da qualsiasi fonte di alimentazione. Consente il trasferimento dei dati e la ricarica ultra rapida fino a 100 W

MULTIFUNZIONE – InCharge X supporta sia la ricarica che il trasferimento di dati, permettendoti di trasferire velocemente i tuoi dati con una velocità di 480Mbit

LEGGERO – InCharge X è ultra compatto e pesa meno di 25 grammi. Grazie ai magneti potrai usarlo come portachiavi e avere a disposizione sempre un cavo per la ricarica dei tuoi dispositivi. Non rischierai mai di rimanere senza carica

ROLLING SQUARE – Rolling Square è costruito attorno a funzionalità, qualità, design e minimalismo. Progettiamo prodotti tecnologici che hanno lo scopo di semplificare la vita di tutti i giorni, che possano essere usati frequentemente