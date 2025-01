Roland Garros, clamorosa gaffe social contro la Juve: il video

Clamorosa gaffe del Roland Garros, in particolare da parte dei gestori dei social media del famoso torneo di tennis parigino. Sull’account TikTok del torneo è stato postato un video promozionale accompagnato dalla celebre canzone dei Ricchi e Poveri, “Sarà perché ti amo”, ma rivisitato in una versione anti-Juventus. Questo errore ha suscitato un notevole numero di commenti e prese in giro da parte degli utenti.

La modifica al testo originale della canzone, noto tra i tifosi, è stata adattata per esprimere il tifo a favore del Torino: “Che confusione, sarà perché tifiamo, è un’emozione, che sale piano piano, stringimi forte e stammi più vicino… E chi non salta, è un gobbo juventino…”. Questa parodia ridicolizzava i tifosi della Juventus, noti come “gobbi”, e ha attirato l’attenzione non solo degli utenti, ma anche della stessa Juventus, che ha risposto con un commento ironico sul video: “Fratello, perché?”

In seguito all’onda di commenti e alle critiche ricevute, il video è stato rimosso dall’account TikTok del Roland Garros. Questo episodio evidenziava le vulnerabilità che possono sorgere nella gestione dei social media, dove contenuti creativi e sportivegganti devono essere maneggiati con attenzione per evitare polemiche. La situazione ha avuto un impatto notevole, dimostrando come anche un innocuo video di promozione possa scatenare reazioni forti nel panorama calcistico italiano.

In sostanza, la gaffe ha messo in luce l’importanza di una gestione consapevole e attenta dei contenuti pubblicati sui social media, specialmente per eventi sportivi di alto profilo come il Roland Garros. La situazione ha generato non solo ilarità tra gli utenti, ma ha anche richiamato l’attenzione su come i temi calcistici possano interessare anche manifestazioni sportive di altra natura, come il tennis. L’episodio serve come monito per le future interazioni con il pubblico sui social, sottolineando il bisogno di mai sottovalutare l’importanza della cultura sportiva locale.