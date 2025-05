Roland Garros 2025: Sinner, montepremi e diretta TV

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per il Roland Garros 2025, dove cercherà di migliorare il suo risultato dell’anno precedente, quando raggiunse la semifinale, battuto da Carlos Alcaraz. Il tennista italiano, ritornato dopo una sospensione di tre mesi per un caso di doping, parteciperà al secondo Slam della stagione dopo la finale persa agli Internazionali d’Italia.

Il torneo inizierà ufficialmente con il sorteggio, previsto per il 22 maggio, mentre il tabellone principale comincerà il 25 maggio e si concluderà l’8 giugno con la finale maschile. Il calendario del Roland Garros prevede i seguenti appuntamenti:

– 25-27 maggio: primo turno

– 28-29 maggio: secondo turno

– 30-31 maggio: terzo turno

– 1-2 giugno: ottavi di finale

– 3-4 giugno: quarti di finale

– 5 giugno: semifinali singolare femminile e finale doppio misto

– 6 giugno: semifinali singolare maschile

– 7-8 giugno: finali singolare femminile e maschile, finale doppio maschile e femminile

Per quanto riguarda i tennisti italiani, Sinner sarà affiancato da Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro nel tabellone maschile. Tra le donne parteciperanno Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Fabio Fognini non ha superato le qualificazioni.

Il montepremi del Roland Garros è sostanzioso: si va da 78.000 euro per il primo turno a 2.550.000 per il vincitore. La trasmissione del torneo avverrà in diretta sui canali Eurosport, con opzioni di streaming disponibili su piattaforme come SkyGo e Dazn.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com