Roland Garros 2023, Sinner spreca due match point e viene eliminato

Jannik Sinner esce sorprendentemente di scena al 2° turno del Roland Garros 2023, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 21enne altoatesino, numero 8 del mondo e del seeding, cede al 24enne tedesco Daniel Altmaier, numero 76 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (0-7), 7-6 (9-7), 1-6, 7-6 (7-4), 7-5 dopo cinque ore e 28 minuti. Sinner spreca due match-point, quando va al servizio per il match sul 5-4 in suo favore nel 4° set.