Roland Garros 2023, Djokovic batte Alcaraz e va in finale

Il serbo vince in 4 set, il numero 1 del mondo k.o.

Novak Djokovic in finale al Roland Garros 2023. Il serbo 35enne, testa di serie numero 3, in semifinale sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, per 6-1, 5-7, 6-1, 6-1. L’iberico, dopo aver pareggiato i conti aggiudicandosi il secondo parziale, finisce la benzina: dopo 2h30′ i crampi al polpaccio destro lo condizionano e Djokovic ha la strada spianata verso la vittoria. Il sipario cala dopo 3h15′ di gioco.

Il fuoriclasse di Belgrado, alla settima finale parigina, affronterà il vincente della seconda semifinale tra il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 4, e il tedesco Alex Zverev, numero 22 del tabellone. Djokovic va a caccia del 23esimo titolo dello Slam in carriera e in caso di trionfo domenica tornerà il numero 1 del tennis mondiale.