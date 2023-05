Roland Garros 2023: chi sono i favoriti del secondo Slam dell’anno

Questo 2023 è pronto a regalare tante altre emozioni agli appassionati di tennis, tanto che l’arrivo del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, è sempre più vicino. Il noto torneo francese andrà in scena dal 28 maggio all’11 giugno e sarà il secondo major della stagione dopo l’Australian Open, andato in scena a gennaio e vinto dal solito Novak Djokovic. La manifestazione transalpina si terrà come suo solito solo ed esclusivamente nello Stade Roland Garros, il cui nome è dedicato ad un aviatore della prima guerra mondiale. Una volta in terra verde, dal 1978 i campi di questo stadio sono solo in terra rossa, vero e proprio pane per i denti di Rafael Nadal, che con 16 vittorie all’attivo è colui che detiene il record di successi nel torneo. Il dato è piuttosto spaventoso, considerando il fatto che al secondo posto di questa particolare classifica ci si trova Bjorn Borg a quota 6 trionfi. Ovviamente, anche analizzando le quote sui match del Roland Garros , è scontato sottolineare che lo spagnolo parte tra i grandi favoriti per la vittoria finale.

Quando parliamo del Roland Garros parliamo di una competizione incredibilmente datata, visto che l’anno di inaugurazione è addirittura il 1891. Per diversi anni il torneo era aperto solo ed esclusivamente ai tennisti locali, solamente dal 1925 in poi la possibilità di partecipare è stata estesa agli atleti provenienti da ogni parte del mondo. Tornando sui favoriti per il successo finale, nonostante le tantissime vittorie di Nadal in questo torneo la maggior parte dei favori del pronostico vanno tutti sul connazionale Carlos Alcaraz, che secondo gli addetti ai lavori ha grandi possibilità di alzare il trofeo a Parigi. Il classe 2003 negli ultimissimi anni ha avuto modo di dimostrare tutto il suo valore, conquistando il primo major, gli US Open, a meno di 20 anni. Lo spagnolo tra l’altro è già riuscito a piazzarsi per un periodo in testa alla classifica ATP, diventando per il momento il tennista più giovane di sempre ad aver compiuto una simile impresa.

In realtà nella sua breve esperienza al Roland Garros non è ancora mai riuscito a superare l’ostacolo dei quarti di finale, tuttavia il 2023 potrebbe essere l’anno giusto per superare i propri limiti e per cominciare ad affermarsi anche in questo major. Se abbiamo parlato di Nadal ed Alcaraz, non possiamo di certo non menzionare Novak Djokovic, che al torneo transalpino nel corso della sua carriera ha comunque ottenuto degli ottimi risultati. Il serbo infatti è già arrivato al successo finale prima nel 2016 e poi nel 2021, e, nonostante i suoi 36 anni, ha ancora tutte le carte in regola per poter dire la sua fino alla fine.

Con la conquista ad inizio anno degli Australian Open, Djokovic ha raggiunto Nadal a quota 22 nella classifica degli atleti con più Slam nella propria bacheca. Nelle quotazioni partono più bassi altri tennisti di altissimo livello come Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Casper Ruud, Jannik Sinner e Alexander Zverev. Le speranze degli appassionati italiani di tennis sono perlopiù riposte proprio nell’altoatesino, che nel corso della sua carriera però non è ancora mai riuscito ad andare oltre i quarti di finale di uno Slam. Ciò non toglie che la prima volta in questo senso possa essere proprio al Roland Garros di quest’anno.