Descrizione Prodotto

Telecomando vocale: accendi la TV, regola il volume e controlla lo streaming con la tua voce.

Nascosta dietro la TV – Connettiti, connetti a Internet e inizia a streaming – è così semplice.

Wi-Fi a grande portata: goditi lo streaming veloce e fluido in qualsiasi stanza con una forte connessione Wi-Fi.

Streaming i tuoi preferiti in modo facile e veloce: goditi film e serie su Netflix, Prime Video, Disney +, ARD, ZDF, TV Now, Apple TV+, DAZN, Sky Ticket e molti altri.