“Le fiamme sono arrivate sino alla piazza centrale del paese, di fronte al seminario e vicino alle poste”. A raccontarlo all’Ansa è uno dei residenti di Cuglieri (Oristano) che con la famiglia ha abbandonato la propria abitazione per spostarsi verso uno dei centri vicini. “Ci hanno dirottato verso Sennariolo, ma pare che il fronte di fuoco si stia nuovamente spostando”. Sul posto stanno coordinando tutti gli interventi i vigili del fuoco. Chiusa anche la statale 292 Nord Occidentale Sarda

È allarme per l’incendio divampato in giornata nell’Oristanese, in Sardegna. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Cuglieri dove sono in corso le evacuazioni.

Il rogo sta interessando anche Santulussurgiu, Santa Caterina e Scano Montiferru. “La situazione è invece sotto controllo a Villa Urbana”, spiega il comando.

Alcuni edifici sono stati attaccati dal fuoco nel centro abitato di Cuglieri. Sul posto addetti della forestale, dei vigili del fuoco, forze dell’ordine e tanti volontari. Numerosi residenti sono stati fatti evacuare e sono stati trasportati nei vicini comuni di Bosa e Sennariolo diversi anziani ospitati in una struttura.