Roger O’Donnell dei Cure annuncia di avere un linfoma

Roger O’Donnell, lo storico tastierista dei The Cure, ha rivelato con un post su Instagram di avere il cancro. Il 1° settembre cade la ricorrenza del giorno della sensibilizzazione sul linfoma, il tumore del sangue, e il musicista ha colto l’occasione per mettere al corrente i fan sul suo stato di salute. «A settembre dello scorso anno mi è stato diagnosticato un tipo di linfoma molto raro e aggressivo» ha scritto nella caption. «Avevo ignorato i sintomi per qualche mese, ma alla fine mi sono fatto visitare. I medici hanno poi optato per un’indagine più approfondita e ad un intervento chirurgico. Il risultato della biopsia è stato devastante. Ho completato ora 11 mesi di trattamento e sono seguito da alcuni dei migliori specialisti al mondo in questo settore. Ho avuto accesso alle migliori immunoterapie».

Ora sembra che la rockstar stia decisamente meglio: «Sto bene e la prognosi è sorprendente, l’assassino pazzo ha bussato alla porta, ma non abbiamo aperto». O’Donnell ci tiene anche a lanciare un messaggio di speranza soprattutto per quanto riguarda la prevenzione: «Il cancro può essere sconfitto, ma se si diagnostica nei tempi si hanno maggiori possibilità; quindi, l’unico consiglio che ho da darvi è ANDATE A FARVI TESTARE se anche avete il più piccolo presentimento che potreste avere sintomi».

Il tastierista non si è solo limitato a creare consapevolezza sulla prevenzione, ma anche a incentivare i pazienti e gli amici dei malati a stare vicino a loro il più possibile. «Infine, se conoscete qualcuno che è malato o soffre, parlate con lui, ogni singola parola aiuta, credetemi, lo so. Vorrei anche ringraziare i miei medici, tutti delle rockstar, tutte le infermiere e i tecnici, i miei amici, la famiglia e la mia partner Mimi, a volte è più difficile essere dall’altra parte…».