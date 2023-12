Rodriguez, Marcuzzi e Blasi al “tavolo delle corna”, la reazione di Belen

Tutto si può dire a Belen Rodriguez, tranne che non sia una persona autoironica. Ieri la pagina Very Inutil People ha pubblicato un meme divertente con alcune celebrità sedute a tavoli diversi. A quello che sui social hanno rinominato ‘tavolo delle corna’ ci sono sedute Belen, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. La showgirl argentina ha ricondiviso il post con una grossa risata (ci vuole dire qualcosa?).

Tavolo 1: Mahmood, Damiano David, Elodie, Gino Paoli (nei giorni scorsi Gino Paoli ha criticato i cantanti che si svestono)

Tavolo 2: Chiara Ferragni, Fedez, Selvaggia Lucarelli, Morgan (sia Morgan che Selvaggia Lucarelli hanno avuto problemi con Fedez)

Tavolo 3: Harry e Meghan, William e Kate (per le catfight che hanno coinvolto la royal family)

Tavolo 4: Paolo Meneguzzi, J-Ax, Salmo, Luchè (li accumunano i dissing che si sono fatti a vicenda)

Tavolo 5: Ornella Vanoni, Guè Pequeno, Arisa, Rocco Siffredi (tutti artisti senza peli sulla lingua)

Tavolo 6: Mirko Brunetti, Perla Vatiero, Nicola Panico, Sara Affi Fella (tra le coppie più chiacchierate di Temptation Island)

Tavolo 7: Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez (tutte coinvolte in rumor e gossip su tradimenti e corna).

“Lei la conosco da almeno dieci anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle serate insieme, alcune cene e ci siamo divertite tanto. Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Professionalmente è molto brava. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Em, non lo so. Una parola per descriverla? Frizzante“.