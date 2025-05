Rodrigo Pessoa: Il Campione del Salto Ostacoli alla Sir La Farnesina

Il campione brasiliano di salto ostacoli Rodrigo Pessoa, noto per la sua carriera costellata di oltre 70 vittorie nei Grand Prix, terrà due giorni di lezioni presso la Società Ippica Romana, meglio conosciuta come la Farnesina. L’evento avrà luogo lunedì 19 e martedì 20 maggio, in occasione del 92° CSIO di Roma – Piazza di Siena.

Durante queste giornate, dieci binomi potranno partecipare a sessioni di formazione pratiche, dalle ore 15 alle 18. La Farnesina, storica sede nel centro di Roma, è un importante punto di riferimento per l’equitazione italiana e ha visto crescere atleti di rilevanza internazionale, come i fratelli d’Inzeo e Graziano Mancinelli. L’evento è aperto anche agli spettatori, che potranno assistere alle lezioni di un maestro riconosciuto a livello mondiale, previa prenotazione.

Recentemente, la Farnesina ha completato un significativo intervento di ristrutturazione e ammodernamento delle sue strutture, rafforzando il suo ruolo di centro all’avanguardia per la formazione e la pratica sportiva.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com