Rodri vince il Pallone d’Oro e il Real Madrid non lo accetta

Rodri ha vinto il Pallone d’Oro per la stagione 2023-2024, diventando il primo centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola, campione d’Europa, a ricevere questo prestigioso premio. Nonostante un infortunio che lo ha costretto ad arrivare alla cerimonia di premiazione a Parigi sulle stampelle, il 28enne ex giocatore dell’Atletico Madrid ha espresso la sua gioia e gratitudine. Durante il discorso di accettazione, ha dichiarato: “È una notte incredibile per me. Devo ringraziare moltissime persone per essere qui. Oggi è un giorno speciale per me, la mia famiglia e il mio Paese”. Ha menzionato la sua fidanzata Laura, sottolineando l’importanza del suo supporto e ha condiviso il pensiero per i suoi compagni di squadra, evidenziando di giocare nel “club migliore del mondo”.

Inoltre, Rodri ha dedicato il premio alla squadra spagnola, a tutti coloro che, come lui, hanno lottato per raggiungere questo traguardo, in particolare a Dani Carvajal, anch’egli infortunato e assente dalla cerimonia. Ha fatto riferimento a leggende del calcio spagnolo come Xavi, Iniesta e Casillas, che non hanno avuto la stessa opportunità di vincere il Pallone d’Oro. Rodri ha anche rivelato di aver attraversato un momento difficile durante il suo periodo al Villarreal, pensando di smettere, ma grazie al supporto di suo padre ha ritrovato la motivazione per continuare a sognare.

Alla cerimonia, alle spalle di Rodri, si trovavano tre calciatori del Real Madrid: Vinicius, Jude Bellingham e Dani Carvajal, tutti assenti dall’evento. Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter, ha terminato settimo nella classifica finale, preceduto da nomi illustri come Erling Haaland e Kylian Mbappé. Anche Carlo Ancelotti ha ricevuto un riconoscimento, aggiudicandosi il titolo di miglior allenatore per la stagione. Infine, Aitana Bonmatì del Barcellona ha vinto il pallone d’oro femminile per il secondo anno consecutivo, confermando il suo talento e il suo successi nel calcio femminile.