ROD STEWART in concerto a Milano: Scaletta e Informazioni sui Biglietti

Sir Rod Stewart arriva questa sera, sabato 10 maggio 2025, all’Unipol Forum di Milano per l’unica tappa italiana del suo tour mondiale, che ha registrato il tutto esaurito. Questo evento rappresenta una significativa opportunità per i fan del leggendario artista britannico, che si prepara a esibirsi con una scaletta che abbraccia oltre cinquant’anni di successi. I brani iconici come Maggie May, Da Ya Think I’m Sexy, Forever Young, Rhythm of My Heart e Have I Told You Lately That I Love You promettono di rendere il concerto una celebrazione della sua straordinaria carriera, attraversando diversi generi musicali.

La voce inconfondibile di Stewart, unita al suo carisma, guiderà il pubblico in un viaggio musicale che spazia dal rock al soul, passando per il pop e il repertorio swing, rinnovato di recente. Il tour segue l’uscita di Swing Fever, il suo 33° album realizzato con Jools Holland e la sua Rhythm & Blues Orchestra. Dopo una residenza di tredici anni a Las Vegas, Stewart ritornerà al Caesars Palace con nuovi spettacoli da marzo a giugno.

Con oltre 250 milioni di dischi venduti e numerosi riconoscimenti, inclusi due ingressi nella Rock & Roll Hall of Fame, Sir Rod Stewart rimane una delle voci più amate della musica internazionale.

Questa dovrebbe essere la scaletta del concerto: Tonight I’m Yours, Having a Party, It’s a Heartache, It Takes Two, You Wear It Well, Ooh La La, e molti altri brani fino all’Encore: Sweet Little Rock & Roller.

Stasera a Milano sarà una grande festa.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it