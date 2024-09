ROD STEWART: Concerto Esclusivo a Milano a Maggio [Info e Biglietti]

Rod Stewart ha annunciato un concerto esclusivo in Italia, che si terrà all’Unipol Forum di Milano sabato 10 maggio 2025. Questo evento promette di essere una serata indimenticabile, presentando i brani più iconici di uno degli artisti più amati nel panorama musicale. Con una carriera che si estende per oltre cinquant’anni e successi sempre ai vertici delle classifiche, l’ultimo tour di Stewart è stato descritto da fan e critici come un’occasione da non perdere.

La scaletta del concerto include pezzi famosi come “You Wear It Well”, “Maggie May”, “Da Ya Think I’m Sexy” e “Forever Young”. Il concerto si inserisce nel sesto decennio di carriera di Stewart; nel 2024 ha lanciato il suo 33° album in studio, intitolato “Swing Fever”, in collaborazione con Jools Holland e la sua Rhythm & Blues Orchestra. Prima di questo concerto a Milano, Stewart parteciperà a un tour in Asia ed Europa, dopo aver concluso una residenza di successo di 13 anni a Las Vegas.

Sir Rod Stewart è uno degli artisti con il maggior numero di vendite nella storia della musica, avendo superato i 250 milioni di album e singoli venduti a livello globale. La sua voce inconfondibile e il suo stile versatile gli hanno permesso di eccellere in numerosi generi musicali, dal rock al soul, fino al Great American Songbook. È una delle poche stelle ad aver piazzato album in cima alle classifiche in ogni decennio della sua carriera.

Stewart ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui due ingressi nella Rock & Roll Hall of Fame e l’ASCAP Founders Award per il songwriting. È stato anche proclamato GRAMMY™ Living Legend e nel 2016 è stato insignito del titolo di “Sir” per il suo contributo alla musica e alla beneficenza.

Per ulteriori informazioni e biglietti, il concerto si svolgerà il 10 maggio 2025 a Milano presso l’Unipol Forum. Per acquistare i biglietti e avere ulteriori dettagli, si possono consultare il sito ufficiale e i social media di Rod Stewart.