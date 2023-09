Rod Stewart al Lucca Summer Festival 2024: data e biglietti

Lucca Summer Festival 2024, nella line up ci sarà anche Rod Stewart: la data del concerto della rockstar britannica.

L’estate 2023 è da pochi giorni andata in archivio, ma è già tempo di proiettarsi al futuro, a quello che ci aspetterà in estate nel 2024, almeno sul fronte musicale. Uno dei principali festival italiani ha infatti già iniziato a lavorare sulla line up della prossima edizione. Stiamo parlando del Lucca Summer Festival che, senza perdere tempo, ha già annunciato uno dei big in tabellone nell’anno che verrà: Rod Stewart, una leggenda vivente del rock britannico. Scopriamo insieme i dettagli su questo concerto già attesissimo.

Rod Stewart torna in Italia: la data al Lucca Summer Festival 2024

Tra i grandi protagonisti dell’edizione 2024 del Lucca Summer Festival, evento che dal 1998 a oggi ha ospitato i grandi nomi della musica internazionale e italiana, da Giorgia ai Simply Red, da Elton John a Mark Knopfler, passando per Eros Ramazzotti, Bob Dylan e John Legend, ci sarà dunque Rod Stewart.

Concerto

Un grande ritorno per l’artista britannico, che mancava dall’edizione del festival di Piazza Napoleone addirittura del 2002, e che sarà protagonista a Lucca della sua unica data italiana del 2024. La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 7 luglio. I biglietti sono in vendita dal 15 settembre sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Tutti i big del Lucca Summer Festival

“Sono davvero entusiasta di tornare a esibirmi davanti ai miei meravigliosi amici in Italia”, ha dichiarato il 78enne artista britannico, dando già qualche anticipazione sulla scaletta: “Vi regalerò tutti i miei grandi successi, e ovviamente ci saranno tante incredibili sorprese!“.

Come detto sarà un grande ritorno per un evento che, dal 1998 a oggi, ha regalato tantissimi concerti straordinari al pubblico italiano. Basti pensare che Giorgia ha partecipato dieci volte all’festival di Lucca, la prima volta nel 1999, l’ultima al momento nel 2019, mentre Mick Hucknall è fermo a quota sei, di cui una da solista e cinque con i Simply Red.

Anche Elton John ha partecipato sei volte, seguito da Enzo Avitabile, Mark Knopfler e Marcus Miller a quota cinque. A quattro troviamo in questa speciale classifica Burt Bacharach, Francesco De Gregori, Lauryn Hill, Norah Jones, Karima e James Taylor. Insomma, è un evento di cui davvero non ci si stanca mai.