Non è sempre facile trovare la casa perfetta per i cani più anziani e questo infatti è il caso del piccolo Rocky. Un dolce anziano cagnolino che era nel rifugio da ormai diverso tempo, ma che nessuno voleva adottare, visti suoi problemi e la sua età avanzata.

CREDIT: YOUTUBE

Ogni animale dovrebbe trovare la sua casa e la sua famiglia umana amorevole. Tuttavia, non così facile trovare un’abitazione per gli animali più anziani.

Il piccolo Rocky era arrivato nel rifugio che aveva già 10 anni. Un gruppo di ragazzini lo avevano trovato a vivere come randagio e si sono presto fatti avanti per aiutarlo.

Per prima cosa gli hanno dato da mangiare ed appena uno di loro è riuscito a prenderlo, si sono fatti accompagnare nel rifugio della città. Hanno immediatamente raccontato l’accaduto ai volontari, che li hanno ringraziati per il loro gesto gentile.

CREDIT: YOUTUBE

Rocky nonostante ciò che aveva vissuto, aveva ancora fiducia negli esseri umani. Il suo passato era sconosciuto per tutti, ma la cosa certa è che non riceveva le cure necessarie da molto tempo.

L’anziano cane ha dovuto subire un intervento per rimuovere alcuni denti, che erano rovinati. In più ha avuto bisogno di tempo per guadagnare peso e per tornare a stare bene.

La ricerca di una casa per il piccolo Rocky

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi hanno parlato spesso della sua situazione sul web e credevano che sarebbe stato facile trovare la sua casa per sempre. Tuttavia, dopo aver iniziato a fare gli annunci per la sua adozione, le cose non sono andate come speravano.

Nessuno si è mai fatto avanti per portare via Rocky da quel posto triste. Le persone preferivano adottare i cuccioli, poiché non volevano occuparsi delle spese mediche di cui aveva bisogno. Ecco il video della sua storia di seguito:

Un giorno però tutto è cambiato. Un uomo ha visto il cane anziano e si è presto innamorato di lui. Infatti dopo esser andato a conoscerlo ha deciso di portarlo a casa con sé. Ora il ragazzo dal cuore d’oro mostra spesso le loro molteplici avventure, ma soprattutto vuole far vedere a tutti la gioia che ha portato nella sua vita. Adottate anche i cani anziani!