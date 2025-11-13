Rocky Horror Show: Un Folle Spettacolo da Non Perdere a Roma!

Fabrizio Moro
Preparati a tuffarti in un vortice di rock, lustrini e provocazione.
Scenografie da urlo, luci incandescenti e un cast che ti farà vibrare fino all’ultimo battito. Un’esperienza da vivere sulla pelle, senza filtri, senza limiti.
RICHARD O’BRIEN’S in
ROCKY HORROR SHOW
Regia di CHRISTOPHER LUSCOMBE
📆 25-30 Novembre 2025
📍Teatro Brancaccio
🎫 Biglietti disponibili qui:
Lo spettacolo è IN LINGUA ORIGINALE
STEPHEN WEBB Frank-N-Furter | HALEY FLAHERTY Janet | JAMES BISP Brad | RYAN CARTER-WILSON Riff Raff | LAURA BIRD Magenta/Usherette | DAISY STEERE Columbia | MORGAN JACKSON Rocky | EDWARD BULLINGHAM Eddie / Dr. Scott | NATHAN ZACH JOHNSON Phantom | JESSE CHIDERA Phantom | TYLA DEE NURDEN Phantom | BETHANY AMBER PERRINS Phantom | LUCY AISTON Swing / Assistant Dance Captain | DAVID PETER-BROWN Swing / Dance Captain Captain
ALVEARE PRODUZIONI in collaborazione con TRAFALGAR THEATRE PRODUCTIONS
@stephenwebb1983 @luscombechris @showbeesmi @rockyhorrorofficial @teatrobrancaccio
#stagione #teatro #teatrobrancaccio #teatrroma #eventi #roma #romaeventi #spettacoloteatrale