Spettacolo

Rocky Horror Show: Un Folle Spettacolo da Non Perdere a Roma!

Fabrizio Moro

Preparati a tuffarti in un vortice di rock, lustrini e provocazione.
Scenografie da urlo, luci incandescenti e un cast che ti farà vibrare fino all’ultimo battito. Un’esperienza da vivere sulla pelle, senza filtri, senza limiti.

RICHARD O’BRIEN’S in
ROCKY HORROR SHOW
Regia di CHRISTOPHER LUSCOMBE

📆 25-30 Novembre 2025
📍Teatro Brancaccio
🎫 Biglietti disponibili qui:

Lo spettacolo è IN LINGUA ORIGINALE

STEPHEN WEBB Frank-N-Furter | HALEY FLAHERTY Janet | JAMES BISP Brad | RYAN CARTER-WILSON Riff Raff | LAURA BIRD Magenta/Usherette | DAISY STEERE Columbia | MORGAN JACKSON Rocky | EDWARD BULLINGHAM Eddie / Dr. Scott | NATHAN ZACH JOHNSON Phantom | JESSE CHIDERA Phantom | TYLA DEE NURDEN Phantom | BETHANY AMBER PERRINS Phantom | LUCY AISTON Swing / Assistant Dance Captain | DAVID PETER-BROWN Swing / Dance Captain Captain

ALVEARE PRODUZIONI in collaborazione con TRAFALGAR THEATRE PRODUCTIONS

