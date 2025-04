ROCKIN’1000: Negramaro e FASK Celebrano 10 Anni della Maggiore Rock Band al Mondo a Cesena

Per celebrare il decimo anniversario, i Rockin’1000 tornano a Cesena, la loro città d’origine. Il 26 e 27 luglio, lo Stadio Orogel Dino Manuzzi ospiterà Rockin’1000 – 10 Years Celebration, un evento che riunisce alcuni dei più celebri artisti del rock italiano. Domenica, sul palco si esibiranno i Negramaro e i Fast Animals and Slow Kids, con un cast ricco e inedito. L’evento unisce concerti dal vivo, incontri e performance immersive, culminando nella famosa esibizione collettiva che ha reso il progetto noto a livello globale.

Dopo la recente apparizione a Sanremo con Jovanotti, i Rockin’1000 torneranno a suonare insieme a migliaia di musicisti e ospiti speciali. Saranno inoltre organizzate delle Rockin’1000 JAM, eventi che fanno parte di un circuito internazionale che include Milano, New York e San Paolo, promuovendo la condivisione e la musica dal vivo.

Negli ultimi dieci anni, i Rockin’1000 si sono evoluti in un movimento culturale e in una comunità globale. Ora, si preparano a lanciare una membership ufficiale per permettere a fan e musicisti di entrare nel cuore del progetto, accompagnata dal video-manifesto “Take a Walk on the Rock Side”, creato da Dude e Ocular Lab.

Dopo il grande evento a Cesena, il 6 settembre ci sarà un appuntamento a Leiria, in Portogallo. Tuttavia, è nella città romagnola che la storia dei Rockin’1000 prenderà un nuovo slancio. Per ulteriori dettagli e per l’acquisto dei biglietti, visitare il sito ufficiale.