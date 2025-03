ROCKIN’1000: Dieci Anni di Musica con Doppio Concerto a Cesena il 26 e 27 Luglio 2025 [Info e Biglietti]

Dopo l’esibizione al Festival di Sanremo 2025 con Jovanotti, i Rockin’1000 festeggiano il loro decimo anniversario il 26 e 27 luglio 2025 allo Stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena con il Rockin’1000 – 10 Years Celebration. Si tratta di una due giorni di musica, incontri ed esperienze immersive, culminanti in una performance live con migliaia di musicisti sullo stesso palco. Durante i concerti si esibiranno anche ospiti speciali, rendendo l’evento un’eccezionale celebrazione della community che ha rivoluzionato il concetto di live show.

Dopo Cesena, i Rockin’1000 si sposteranno in Portogallo per un evento a Leiria il 6 settembre 2025. In aggiunta, è stata lanciata la membership ufficiale della band con lo slogan “Take a Walk on the Rock Side”, offrendo a fan e musicisti la possibilità di entrare a far parte del progetto. Questa evoluzione è stata raccontata attraverso un video-manifesto creato con Dude e Ocular Lab, che esprime l’energia e la passione della più grande rock band del mondo.

Fabio Zaffagnini, CEO e Founder dei Rockin’1000, ha sottolineato che ciò che ha permesso alla band di crescere in dieci anni non è solo la passione per la musica, ma anche la capacità di creare autentiche connessioni con una community globale. Rockin’1000 è diventato un brand che si basa sulla partecipazione attiva e sull’energia collettiva. Grazie a importanti collaborazioni, l’idea iniziale è stata trasformata in una piattaforma innovativa, consentendo esperienze uniche per musicisti e sostenitori. La nuova membership rappresenta un passo avanti, rafforzando il legame tra il brand e la community.