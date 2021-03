Rock the Castle 2021 cancellato: gli organizzatori hanno dato appuntamento ai fan al 2022. Ecco tutte le informazioni sui biglietti.

Niente da fare. Anche nel 2021 il Rock the Castle è costretto a issare bandiera bianca. A causa del prolungarsi dell’emergenza Coronavirus, il festival del Castello Scaligero di Villafranca di Verona dà appuntamento ai fan al 2022, con la speranza che possa essere l’anno giusto per la ripartenza. Non si conoscono ancora i protagonisti della prossima edizione, ma ci saranno molte conferme e anche qualche sorpresa. Ecco tutte le informazioni.

Rock the Castle: cancellata l’edizione 2021

Nel comunicato ufficiale gli organizzatori hanno confermato che l’edizione 2021 di Rock the Castle non ci sarà a causa dell’emergenza Coronavirus. In queste condizioni infatti è impossibile garantire la sicurezza degli spettatori, ma anche di tutti gli artisti e le rispettive crew.

Scrivono gli organizzatori: “Nonostante a livello governativo non ci siano ancora informazioni su quello che avverrà oltre il 6 aprile, in accordo con tutte le band coinvolte, abbiamo deciso che il festival non avrà luogo. Ma non temete: stiamo già lavorando all’edizione 2022, che annunceremo nelle prossime settimane, sperando che sia finalmente l’anno della ripartenza e della fine di questa spiacevole situazione“.

Rock the Castle 2021: il rimborso dei biglietti

Ma chi saranno i protagonisti nel 2022? Purtroppo non è dato sapersi. Secondo quanto rifermato, ci saranno molte conferme rispetto all’edizione 2021, ma non mancheranno le sorprese. Ogni informazione verrà data nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda i biglietti, chi ne è in possesso potrà conservarli anche per il 2022. Ogni altra informazione su voucher e rimborsi verrà data appena possibile. “Vi ringraziamo con tutto il cuore per la pazienza e il supporto che ci dimostrate in ogni momento. Non vediamo l’ora di rivedervi pogare sotto il palco il prossimo anno!“, chiudono gli organizzatori.

Di seguito il post con l’annuncio:

