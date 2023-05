Chi sono i nuovi ammessi alla Rock and Roll Hall of Fame 2023: da Kate Bush ai Rage Against the Machine e George Michael.

L’attesa è finita: la classe 2023 della Rock And Roll Hall of Fame è stata svelata. Dopo diversi mesi, si sono chiuse le votazioni per i nuovi ingressi nell’arca della gloria, l’Olimpo del rock. E ancora una volta sono rimasti fuori nomi fondamentali per lo sviluppo del genere a livello mondiale, a favore invece di popstar che hanno dato il proprio contributo al mondo della musica, ma senza una determinata connotazione di genere.

Rock and Roll Hall of Fame 2023: i nuovi ammessi

Sono entrati a far parte della Hall of Fame in questo 2023 due grandissime star, tra loro differenti, della musica pop: l’eclettica Kate Bush, tornata in auge grazie a Stranger Things, e il compianto George Michael. Spazio anche a una rappresentante molto importante del mondo hip hop: Missy Elliott. E per gli amanti del vintage, si sono presi il proprio posto nell’Olimpo anche il quartetto vocale degli Spinners.

Tom Morello

In ambito country, ha guadagnato il proprio posto nella Hall of Fame anche una leggenda vivente come Willie Nelson, uno degli artisti più longevi nella storia della musica americana. Ma c’è spazio anche per la cantautrice Sheryl Crow, una delle voci più amate dagli americani, e per un gruppo leggendario che ha cambiato per sempre le regole del crossover tra rock e metal: i Rage Against the Machine del grande Tom Morello.

Va segnalata anche la vittoria del Musical Influence Award per DJ Kool Herc e Link Wray e del Musical Excellence Award per Chaka Khan, Al Kooper e Bernie Taupin.

Gli esclusi dalla Hall of Fame

Come ogni anno, non mancano ovviamente i delusi da questa edizione della Hall of Fame. Sono stati esclusi, per la seconda volta, gli Iron Maiden, una delle formazioni più amate a livello mondiale. Ma non ce l’hanno fatta nemmeno Cyndi Lauper, gli White Stripes, i Soundgarden, Warren Zevon, gli A Tribe Called Quest e i Joy Division, candidati peraltro insieme ai New Order, come si trattasse dello stesso gruppo.

Gli artisti entrati nell’Olimpo del rock potranno essere celebrati nella 38esima cerimonia di induzione, in programma il 3 novembre 2023 al Barclays Center di Brooklyn. Tra qualche settimana conosceremo anche ulteriori dettagli, come i nomi dei performer che si esibiranno nel corso della serata.