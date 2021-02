Rock and Roll Hall of Fame 2021, le nomination: presenti Jay-Z, Foo Fighters, Kate Bush, ma anche Iron Maiden e Rage Against the Machine.

Sono state diffuse il 10 febbraio 2021 le nomination per la Rock and Roll Hall of Fame 2021. Nell’arca della gloria quest’anno potranno entrare alcuni degli artisti più importanti nella storia del rock, ma anche della black music e dell’hip hop, compreso Jay-Z. Scopriamo insieme la lista completa delle sedici candidature, che hanno già portato le prime polemiche e critiche.

Rock and Roll Hall of Fame 2021: le nomination

Da Mary J. Blige a Dionne Warwick, passando per Foo Fighters, Iron Maiden e Jay-Z. Scopriamo insieme chi sono i sedici candidati per l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame in questo 2021.

– Mary J. Blige

– Kate Bush

– Devo

– Foo Fighters

– Go-Go’s

– Iron Maiden

– Jay-Z

– Chaka Khan

– Carole King

– Fela Kuti

– LL Cool J

– New York Dolls

– Rage Against the Machine

– Todd Rundgren

– Tina Turner

– Dionne Warwick

Candidati Rock and Roll 2021: assenze e ritorni

Ricordiamo che per poter essere idoneo alla nomina un gruppo o un singolo artista deve aver pubblicato la prima registrazione della sua carriera almeno venticinque anni prima dell’anno della candidatura. Tra i candidati di questo 2021 sono presenti per la prima volta Jay-Z, i Foo Fighters, gli Iron Maiden, i Go-Go’s, Fela Kuti, Carole King e Dionne Warwick.

Per quanto riguarda i Foo’s, che di recente hanno pubblicato il loro decimo album, Medicine to Midnight, dovessero ottenere l’ingresso si tratterebbe della seconda volta per Dave Grohl, già presente nell’Arca con i Nirvana. Stesso discorso per Carole King, presente come songwriter, e Tina Turner, eletta nel 1991 insieme all’ex marito Ike.

Tra i candidati degli scorsi anni che non hanno ancora ottenuto l’ingresso in questo 2021 non sono entrati nella lista artisti del calibro di Soundgarden, Motorhead, Dave Matthews Band, Thin Lizzy, Pat Benatar, MC5, Kraftwerk, Jane’s Addiction, Eurythmics, Judas Priest e tanti altri. Ricordiamo che nel 2020 hanno fatto il loro ingresso nella Hall of Fame Nine Inch Nails, Depeche Mode, Whitney Houston, Notorious B.I.G., T. Rex e Doobie Brothers.

Di seguito il video di The Pretender dei Foo Fighters: