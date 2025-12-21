Rocío Muñoz Morales parla di Raoul Bova e amore a Verissimo

Rocío Muñoz Morales è stata ospite a Verissimo per presentare il suo libro “La vita adesso”. Durante la conversazione, è emerso il tema della sua separazione con Raoul Bova. La conduttrice Silvia Toffanin ha indirettamente sollevato la questione del gossip che negli ultimi giorni ha coinvolto l’attrice e Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez, dopo la pubblicazione di alcune foto che li ritraevano mentre uscivano a orari diversi dalla casa di lui.

A Verissimo sono stati letti alcuni passaggi del libro “La vita adesso”, in particolare quelli in cui si parla di tradimenti. Rocío ha commentato quanto scritto, affermando di non aver avuto sentori della fine della relazione con Bova e di aver scelto il silenzio su questo argomento. Ha anche dichiarato di essere una persona forte, grazie anche al sostegno delle sue figlie, e di non avere rimpianti.

Rocío ha poi aggiunto di voler mantenere un rapporto di rispetto e correttezza con l’ex compagno, augurandogli il meglio e che le persone che ha vicino gli vogliano bene. In merito al gossip su Stefano De Martino, Silvia Toffanin ha chiesto a Rocío come va l’amore oggi. La risposta dell’attrice è stata che non chiude le porte all’amore, ma ha altre priorità e vuole accogliere i regali che la vita ha in serbo per lei, senza affermare di essere single o di non avere alcun legame con qualcuno.