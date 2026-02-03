Rocío Muñoz Morales parla della fine con Raoul Bova

Rocío Muñoz Morales ha finalmente deciso di parlare della fine della sua relazione con Raoul Bova in un’intervista esclusiva per Vanity Fair. Dopo aver mantenuto il silenzio per tutelare le figlie, l’attrice ha sentito il bisogno di chiarire alcuni punti in seguito a notizie che non rappresentavano la sua realtà.

Nell’intervista, Rocío racconta di aver vissuto la sua vita con Bova fino all’estate scorsa, quando sono emerse delle conversazioni compromettenti tra lui e la modella Martina Ceretti. Questo ha rappresentato un duro colpo per lei, che non avrebbe mai ipotizzato una simile infedeltà. Mentre si trovava in vacanza in Puglia con le figlie, ha ricevuto supporto dalla sua famiglia, ma ammette di aver avuto difficoltà a tradurre un famoso commento del gossip.

Nonostante tutto, Rocío afferma di non aver provato rabbia nei confronti di Bova, ma solo delusione. Ha evitato di cercare spiegazioni, ritenendo di non avere responsabilità nella situazione. Ha anche citato la gestione mediatica della crisi come un’ulteriore fonte di dolore, specialmente per la privacy delle sue figlie.

Parlando della sua vita attuale, Rocío ha cercato di essere sincera con Luna e Alma, collaborando con una psicologa. Per quanto riguarda i recenti pettegolezzi su Stefano De Martino, chiarisce che sono solo amici, mentre con Andrea Iannone racconta di un incontro casuale che ha rivelato un ragazzo sensibile.

Rocío considera Bova una figura importante nella sua vita, ma esclude un possibile ritorno di fiamma. Oggi i due hanno trovato un accordo per il bene delle figlie e sperano di mantenere un rapporto civile.