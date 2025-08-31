Rocío Muñoz Morales incanta a Venezia con un look da star

Rocío Muñoz Morales ha catturato l’attenzione di tutti i fotografi con il suo look principesco. Ha scelto un’acconciatura raccolta, completata da un grande bun tenuto fermo da una barretta gioiello, con ciuffi volanti che richiamano lo strascico del suo abito.

L’ultima premiere della serata è stata quella del film Il Maestro, diretto da Andrea Di Stefano. Sul red carpet è apparso Pierfrancesco Favino, affiancato da molte star italiane, tra cui Valentina Bellé, che ha optato per un chignon morbido e un viso bronzato, e Valeria Solarino con un taglio corto alla garçonne. Non è mancata nemmeno la moglie di Favino, Anna Ferzetti, che ha scelto un’acconciatura wob spettinata, in stile indie.

Il Festival del Cinema di Venezia si conferma, anche per questa serata, una fonte d’ispirazione per beauty look che seguono le ultime tendenze. Molti dei look sfoggiati dalle star al Lido sono già stati votati, e anche il pubblico ha la possibilità di esprimere la propria opinione attraverso una gallery dedicata.