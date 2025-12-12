9.2 C
Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino

Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino

Il settimanale Diva e Donna rivela un presunto legame tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino. Il magazine afferma che i due si sono innamorati e si amano in segreto, anche se nessuno dei due ha mai confermato questo legame.

Le voci di una crisi tra Morales e Raoul Bova si stavano facendo insistenti a marzo, quando il giornalista Gabriele Parpiglia parlava di un legame tra l’attrice e il conduttore. I due si sarebbero incontrati per questioni lavorative grazie al cambio di agenzia di Morales, che aveva lasciato Cucchini per entrare in quella di Beppe Caschetto, dove è anche seguito Stefano De Martino.

Parpiglia aggiungeva che Rocío avrebbe sviluppato un rapporto particolarmente stretto con De Martino e aveva notato alcuni dettagli legati a dei ‘like’ sospetti lasciati su Instagram agli ultimi post. Tuttavia, il magazine Chi aveva rivelato che nella vita di Morales c’era un altro uomo, Vittorio Chini, manager di un’azienda sanitaria con sede a Roma, con il quale “si frequenta già da tempo”.

