Rocìo Munoz Morales dopo la rottura con Raoul Bova

Rocìo Munoz Morales ha recentemente partecipato come ospite al programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, per parlare del suo ultimo libro. La storia del libro racconta di una donna che subisce un tradimento e riesce a riprendersi la vita, una vicenda molto vicina alla sua esperienza personale. Il libro è stato scritto prima che Rocìo affrontasse la difficile situazione con il suo ex compagno Raoul Bova, con cui ha avuto due figlie.

RocìoRibadisce di aver scelto il silenzio sulla vicenda e di non voler commentare ulteriormente. Ha anche parlato dei suoi rapporti attuali con l’ex compagno, augurandogli di trovare qualcuno che lo ami come lei lo ha amato.

La conduttrice Silvia Toffanin ha provato a far parlare Rocìo di possibili nuove frequentazioni, in particolare di un’amicizia con Stefano De Martino, ma Rocìo ha risposto di essere single e di voler godersi la sua nuova vita con le figlie, senza chiudere la porta all’amore ma con priorità diverse al momento.