Rocío Muñoz e Stefano De Martino insieme in Italia

Rocío Muñoz Morales, l’ex di Raoul Bova, e Stefano De Martino, ormai ex di Caroline Tronelli, sarebbero una coppia? Negli ultimi giorni il mondo del gossip si è infiammato attorno a questa notizia, con qualcuno che parla di “storia segreta”. Tuttavia, secondo quanto riporta Today.it, Roberto Alessi, giornalista esperto di gossip e direttore di Novella2000, sostiene che tra il conduttore e l’attrice non ci sarebbe alcuna storia.

Alessi ha pubblicato un filmato su Instagram in cui afferma: “No, non stanno insieme. Smentiscono. Questo è quello che dicono Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales”. Alessi spiega che a dirlo è la stessa Rocío, che smentisce nella maniera più totale. Lui aggiunge poi una frecciatina ricordando che in passato Rocío aveva smentito che la sua storia con Raoul Bova fosse finita, solo per vedere Raoul Bova affermare il contrario dopo più di un anno. Infine, Alessi augura loro di essere felici. Dunque, non resta che attendere eventuali conferme o smentite ufficiali per scoprire dove sia la verità.