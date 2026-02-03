Rocío Morales parla dopo la separazione da Raoul Bova

Rocío Morales torna a parlare della sua separazione da Raoul Bova in un’intervista a Vanity Fair, esprimendo sentimenti profondi e sinceri. Parlando della loro relazione, l’attrice spagnola sottolinea che, come molte coppie, hanno vissuto momenti di alti e bassi, ma non si sarebbe mai aspettata un epilogo simile.

Rocío confida di aver scoperto i tradimenti di Bova esattamente come il resto del pubblico: “Li ho scoperti esattamente come voi, non ne ho mai saputo niente”. Ha deciso di mantenere il silenzio per proteggere le sue figlie, affermando che quanto accaduto intorno a lei era “grottesco e sgradevole”.

Dopo la separazione, è emerso un gran parlare di presunti flirt dell’attrice. A proposito di Stefano De Martino, Rocío precisa: “È un professionista che stimo e un amico e basta. Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua”. Sottolinea che non ci sono storie nascoste, ma solo chiacchiere amplificate.

Per quanto riguarda Andrea Iannone, Rocío spiega: “Ci conosciamo da pochissimo. Ci siamo incontrati per caso a Madrid e ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei”. Afferma di non voler aggiungere nulla di più visto che la loro conoscenza è ancora agli inizi.

Con queste parole, Rocío Morales cerca di riprendere il controllo della sua narrazione, scegliendo attentamente cosa condividere e cosa mantenere nel silenzio.