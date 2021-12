Alex Belli e Rocco Siffredi hanno fatto insieme la prima edizione Mediaset de L’Isola dei Famosi e su Playa Desnuda il ‘Man’ ha ricevuto dei complimenti particolari del collega naufrago. In quell’occasione il marito di Rosa si congratulò in diretta con Alex, che però rispose con molta umiltà: “Devo proprio ringraziarlo, però dico anche che con lui non si può fare un vero confronto“. A quanto pare però i due sono rimasti in contatto anche dopo il reality di Canale 5 e a rivelarlo è stato proprio l’ex gieffino in una nuova intervista rilasciata a Casa Chi.

“Ti ho fatto venire in mente la factory di Rocco Siffredi? Io faccio modo, ma sono stato da lui, anche se siamo due mondi completamente diversi. Sono stato su da lui. Sai che abbiamo fatto L’Isola insieme. Nonostante tutti possano pensare che con Rocco tu possa parlare solo di certi discorsi, io ho fatto due mesi con lui di notte a tenere acceso il fuoco ed abbiamo parlato di tutt’altro. Lo rispetto è un grande uomo. Siamo molto simili e abbiamo un sacco di cose in comune dal punto di vista proprio mentale”.

ALEX : Rocco, dammi retta, attento alle aragoste! ROCCO: Tranquillo Alex, sono abituato alle abbuffate!#isola pic.twitter.com/jLVCy6j9nN — Marta Schicchera (@ROMilVagabondo) February 27, 2015

Rocco Siffredi e la proposta ad Alex Belli: “Facciamo un film?”

Rispondendo alle domande di Gabriele Parpiglia, Belli ha anche rivelato un retroscena particolare. Sembra infatti che Siffredi abbia chiesto ad Alex di girare un film in Ungheria, sì, quel tipo di pellicola. Purtroppo Alex ha rifiutato ed ha anche detto chiaramente che non se la sentirebbe mai di farlo.

“Certo che c’è chimica artistica anche con Rocco. Se lui mi proponesse un film? Quando siamo usciti dall’Isola lui mi chiamò e mi disse ‘Senti Alex ma te la senti di fare un film per me?’. Quindi questa cosa che avete pensato me l’aveva proposta sul serio, ma no, non lo farei”.

E non venitemi a dire che un bel filmone con Rocco e Alex non l’avreste visto volentieri, perché altrimenti…