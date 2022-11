Rocco Siffredi svela quanto costa la sua Academy e un segreto di Selen: “Mia moglie non voleva che lo dicessi”

Rocco Siffredi a Belve di Francesca Fagnani è stato un fiume in piena. Ha parlato di dipendenze, di figli, di Francesco Totti e ha anche svelato di aver avuto incontri privati con donne, trans e uomini. Insomma, nel momento del bisogno più crudo, chi c’era c’era.

Ovviamente la conduttrice non ha potuto non citare la sua Rocco Siffredi Academy che da anni impazza sull’altro sito e che ha conquistato anche una docuserie su Netflix. A domanda diretta “Quanto costa partecipare?“, l’attore ha risposto: “L’iscrizione alla Rocco Siffredi Academy costa 1500 euro ed è incluso di tutto: mangiare, dormire, dieci ragazze.. […] là i cadetti studiano tutto, anche il BDSM, dura in tutto otto giorni“. Siffredi, restando in tema di soldi, ha anche confessato di aver guadagnato molto bene ma se paragonato agli attori del cinema di Hollywood il suo patrimonio potrebbe ammontare “a quello di una comparsa”. “Malena guadagna 1000 euro a scena, merita di più, è la Rocco italiana“. Ha poi annunciato di essersi ritirato dalle scene, ma beh, crediamoci.

“Ci sono molti pentiti di questo lavoro. Cosa penso? Che spesso sono donne e che mi dispiace per come lo fanno. Se ne pentono e lo rinnegano. Non potrebbero dire ‘ero’ e ora ‘sono diversa’. Qual è il problema? Sto parlando di Selen che se n’è uscita con un libro pure contro di me, io di Selen ricordo solo cose belle. Diceva che ero violento ed esagerato. Ma non si ricorda che mi ha invitato in privato per fare una threesome con lei e suo marito? In quello non ero violento ed esagerato? Le cose quando si dicono, vanno dette tutte. Mia moglie non voleva che lo dicessi”.