Rocco Siffredi risponde alle accuse di stupro delle pornostar: ‘È una congiura’

Alcune attrici del settore pornografico hanno accusato Rocco Siffredi di stupro e di aver superato i limiti concordati durante le riprese. Le testimonianze raccontano di violenze fisiche e psicologiche, con atti sessuali forzati e scene che andavano oltre il consenso. Siffredi respinge queste accuse, sostenendo che il suo comportamento sia sempre stato consensuale e suggerendo che ci sia una cospirazione contro di lui.

Le accuse sono emerse da un’inchiesta de “Le Iene”, in cui diverse attrici hanno denunciato abusi subiti sul set e in altri contesti. Le attrici affermano che i confini stabiliti prima delle riprese sono stati frequentemente oltrepassati, con l’utilizzo di “video di consenso” che, a loro avviso, non hanno valore. Una testimonianza particolare evidenzia come un’attrice abbia subito un rapporto anale contro la sua volontà, subendo anche insulti e schiaffi.

In un caso, una testimone ha descritto di essere stata aggredita in un bagno, vivendo un’esperienza traumatica e di dissociazione mentale. Un’altra performer ha raccontato di essere stata costretta a compiere atti sessuali indesiderati, minacciata con frasi esplicite da parte di Siffredi, il quale le avrebbe imposto di “urinargli addosso”.

Intervistato, Siffredi ha negato di aver mai costretto qualcuno ad un atto sessuale e ha ammesso di potersi essere spinto oltre in alcune scene, ribadendo che il suo approccio al sesso è sempre consensuale. Ha anche insinuato che ci sia una manovra internazionale contro di lui e ha promesso di rivelare ulteriori evidenze a sostegno della sua difesa.