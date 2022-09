Rocco Siffredi: Netflix realizza una serie sulla sua vita, ecco gli attori che lo interpreteranno

Netflix ha appena annunciato con un comunicato stampa la progettazione di nuova serie su Rocco Siffredi dal titolo Supersex. Le riprese sarebbero già iniziate a Roma e lo show sarà diviso in sette episodi.

La storia è liberamente tratta dalla vera vita di Rocco Siffredi e dalle sue dirette testimonianze. Al centro del racconto i suoi aspetti inediti, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall’infanzia. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, il punto di partenza e il contesto che lo ha portato ad intraprendere la sua strada nella p0rnografia.

Ad interpretare Rocco Siffredi (la serie sarà tradotta e caricata sul catalogo di tutti i paesi) sarà Alessandro Borghi.

Creata e scritta da Francesca Manieri, la serie vede alla regia Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. Proprio quest’ultima ha così parlato:

“Supersex è la storia di un uomo che ci mette 7 puntate e 350 minuti a dire ti amo, ad accettare che il demone che ha in corpo sia conciliabile con l’amore. Per farlo deve mettere a nudo l’unica parte di lui che non abbiamo mai visto: la sua anima. Supersex parla di oggi, Supersex parla di noi. Cosa vuol dire essere maschi? Siamo ancora capaci di conciliare la sessualità e l’affettività? Queste le domande che come un caleidoscopio si aprono davanti a noi mentre ci immergiamo nella sua incredibile vita fino a perdere il fiato”.