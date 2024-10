Rocco Siffredi invita Francesco Totti a Budapest con un’offerta audace

Rocco Siffredi, il famoso pornodivo abruzzese, ha fatto notizia annunciando Francesco Totti come suo potenziale “erede” nel cinema hard. Ospite di Nunzia De Girolamo nel programma Ciao Maschio, Siffredi ha sorpreso tutti nominando l’ex capitano della Roma. Sebbene Rocco abbia ufficialmente lasciato il mondo del porno da quasi cinque anni, la sua passione per il settore rimane intatta.

Siffredi, dopo aver superato la dipendenza dal sesso con il supporto della moglie Rózsa, ha avviato una nuova vita e continua a gestire la Siffredi Hard Academy a Budapest, dove forma aspiranti pornostar. Durante l’intervista, Rocco ha scherzato sulla ricerca del suo successore e ha rivelato di avere un interesse particolare per Totti, con cui afferma di avere una buona conoscenza.

“Ogni tanto prendi questa passione con qualcuno che deve essere il tuo erede”, ha chiesto De Girolamo, e Siffredi ha risposto: “Io l’avevo detto finora solo su Totti”. Ha elogiato Totti, dicendo che “ha il dono” e che potrebbe “rinascere” nella sua carriera se decidesse di unirsi a lui. Rocco ha persino suggerito che Totti potrebbe considerare di venire a studiare nella sua scuola a Budapest anziché cercare di tornare a giocare in Serie A.

Le parole di Siffredi non sono solo complimenti casuali, ma una proposta seria: “Ci sono persone nate col dono e altre che devono scoprirlo. Totti è proprio identico, ha il dono”. Questo apprezzamento giunge in un momento particolare nella vita di Totti, che sta affrontando un divorzio tumultuoso da Ilary Blasi e una nuova relazione con Noemi Bocchi. Chissà se l’ex calciatore, attualmente impegnato in una nuova fase della sua vita, prenderà in considerazione l’offerta di Rocco.

Insomma, il messaggio di Siffredi è chiaro: la porta per una carriera nel cinema a luci rosse è aperta per Totti, che potrebbe sorprendere tutti con questa inaspettata avventura.