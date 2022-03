Era Rocco Siffredi la “grande star internazionale” annunciata ieri mattina da Federica Panicucci a Mattino 5. “Una grande star internazionale, conosciutissima che ha un debole per Lulù, manderà proprio a Lulù un videomessaggio in cui dirà che l’apprezza moltissimo e tifa per lei. Dirà anche a Manuel di non essere geloso. Chi è questa star internazionale? Lo scoprirete questa sera”.

Ieri sera, infatti, dopo aver conquistato le simpatie di Gianni Celeste, Guè Pequeno, Andrea Pucci e Cardi B, Lulù Selassié ha ricevuto a sorpresa un videomessaggio da parte di Rocco Siffredi.

“Lulù sono qui alla festa della donna. Io penso solo a te. Sei la donna che, in assoluto, mi interessa di più dentro quella casa, la più sincera, la più vera, la più simpatica. Come piace a me. Come sono io. Manuel sono solo un fan di Lulù. Vi auguro tutto il bene con il cuore. Soprattutto che tu vinca Lulù. Te lo meriti. Sei fantastica. Dal fan numero uno che hai in Italia”.

Lulù Selassié dopo aver visto il video è scoppiata a ridere ed ha ringraziato: “Ti adoro. Sei troppo forte. Ti amo. I love you, non vedo l’ora di conoscerti!“. Manuel Bortuzzo, invece, dopo aver confessato di aver conosciuto Rocco Siffredi in passato, ha detto ironicamente rivolgendosi a Lulù: “Dissociamoci dall’ambito p0rnografico!“.

Insomma, come ha già detto Cardi B ai suoi tempi: “Lulù è certamente la star dello show“.