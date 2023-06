In questi giorni Rocco Siffredi a Budapest sta realizzando una nuova edizione della sua Academy, questa volta tutta al femminile (il mio interesse crollato ai minimi storici). Fra le protagoniste c’è anche Maria Sofia Federico de Il Collegio, ma sul set è stato notato anche Leonardo Tano, il secondogenito dell’attore.

Cosa ci faceva Leonardo Tano sul set del padre? A rispondere è stato proprio lui in diretta su Twitch sul canale di GrenBaud.

Rocco Siffredi, il figlio Leonardo Tano sul set: ecco qual è il suo ruolo

“Se ho mai visto un film di mio padre? No, guardato no. Io ovviamente guardo quel genere di film ogni tanto e magari mi capita di vedere la copertina di un film dio mio padre sui vari siti, ma non è che è una cosa che dopo vado a cliccare. Qua ho un ruolo fondamentale, riprendo il backstage, faccio foto. Per adesso ho fatto dei video col telefonino che useremo poi per postare sui social. Quindi niente di esplicito, solo foto carine di momenti di attività”.

Fra i vari contenuti per i social ce n’è anche uno pubblicato su TikTok da Maria Sofia Federico in cui ironizza sull’altezza di Leonardo Tano con l’audio: “Sorry, I’m not into short guys“, ovvero: “Mi dispiace, non mi piacciono i ragazzi bassi“.

“Fake Body! Io ed Eva Generosi schiacciate dal nostro figlio preferito di Rocco“, ha scritto nella descrizione del video. E ha ragione, è pure il mio figlio preferito di Rocco.

@mariasofiapiafederico !FAKE BODY! Io ed @Eva Generosi ♬ my audio is famous – †

Leonardo Tano non girerà da protagonista nessun video, come non lo farà neanche Maria Sofia Federico. Questo perché suo padre lo ha chiesto a Siffredi come piacere personale e lui ha accettato. Fa strano che Maria Sofia abbia accettato questo accordo.