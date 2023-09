Rocco Siffredi e De Martino hanno qualcosa in comune: rivelazioni di Stefano

La rottura con Belen Rodriguez, la possibile conduzione di Sanremo, i ritocchini, e l’adolescenza a Torre Annunziata, Stefano De Martino a Belve però ha fatto anche una rivelazione su Rocco Siffredi. Il conduttore di Bar Stella ha detto di avere qualcosa in comune con l’attore: l’autoironia. De Martino ha aggiunto che la natura non è stata generosa come con Siffredi (spoiler: dopo ha fatto intendere altro).

Rocco e Stefano: cosa hanno in comune.

“Sì ricordo che un anno fa mi avete invitato, non sono potuto venire e poi avete mandato in onda l’intervista fatta a Rocco Siffredi. Io ho scritto ‘un degno sostituto’. Giustamente per colmare quel vuoto… Comunque intendevo che lui e io abbiamo qualcosa in comune. Lui come me è un grande… un grande autoironico. Lui è molto autoironico dai. Se c’è altro? Purtroppo non posso dire altro, la natura non è stata così generosa come con lui”.

La parte del corpo preferita.

Francesca Fagnani ha chiesto a Stefano quale è la parte del suo corpo che preferisce. Il presentatore ha risposto ‘le mani’, ma ha poi aggiunto di non poter dire altro per via della fascia protetta.

“Le foto che ho fatto in intimo? Un po’ di tempo fa e me ne vergogno a dire la verità. Sì adesso non lo farei. Mi spoglio sempre meno. Ma perché sono diventato un po’ così… La parte del mio corpo che preferisco? Le mani! Non le va bene? Altro non posso dire, siamo in fascia protetta. Immagini che dico ‘la parte del corpo che amo di più è quella, trac’. Però mi dicono che ho delle belle mani. La parte che mi piace di meno? I piedi forse. Tutte cose finte? Io vorrei dirle altro, ma non si può in questa fascia”.

Cosa vuoi dirci Stefano?