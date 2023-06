Rocco Siffredi drag queen in Non Sono Una Signora, il discorso contro l’omofobia

C’era anche Rocco Siffredi fra i protagonisti della prima puntata di Non Sono Una Signora, lo show drag di Rai2. Il divo ha vestito i panni di Eva Lungheria, ma purtroppo la catwalk le è stata fatale ed è stata la prima eliminata.

Nascondere i connotati di Rocco Siffredi non è stata una sfida facile, ma i truccatori dello show sono stati bravissimi. Ora ovviamente vogliamo il video backstage di quando ha fatto il tucking.

Ad ogni modo, eliminato e appesa la parrucca al chiodo, l’attore ha dichiarato:

“Ci hanno insegnato che si nasce e bisogna amare le donne se si è maschi o gli uomini se si è femmine. Tutto ciò ha creato tanto dolore e tanti problemi. Questo è quello che vorrei insegnare ai miei ragazzi. Vedere loro padre così [in drag, ndr] secondo me gli ha dato.. Beh, li ho toccati, ho toccato un tasto che non si aspettavano. E questo mi piace. Non devono avere paura di esporsi e di fare ciò che pare a loro e non agli altri”.

Rocco Siffredi poi rivolgendosi a Vanessa Van Cartier, artista transgender, ha detto: “avete portato avanti una libertà, io non ho mai preso schiaffi e pugni per quello che ho fatto, c’è chi ha preso le botte come gli omosessuali, gli effemminati, bullizzati a scuola, questo non è giusto“. Un discorso un po’ sconclusionato ma apprezziamo lo sforzo.

Rocco Siffredi a Non Sono Una Signora, video e foto

“I ragazzi non devono avere paura di esporsi.

Devono fare quello che interessa a loro.

Non devono fare quello che vogliono gli altri” #RoccoSiffredi #NSUS #NonSonoUnaSignora pic.twitter.com/WUZCRfxqB1 — Giovanni Molaschi (@gmolaschi) June 29, 2023