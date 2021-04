Rocco Siffredi sta per lanciare un libro molto particolare, Lessons, un volume che racchiude sei lezioni per imparare i segreti dell’eros, per vincere complessi e inibizioni e per acquistare sicurezza e un buon rapporto col proprio corpo quello degli altri. In occasione di questa uscita, l’ex naufrago ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair e – ad una domanda della giornalista – ha rivelato di sentirsi un po’ a disagio nell’Ungheria del governo ultraconservatore di Orbán.

“Sta parlando dello stesso Orbán che a dicembre scorso ha espulso dal partito uno dei fondatori dopo che era stato sorpreso mentre si intratteneva con 24 uomini?. Quindi be’, direi. Però in Italia è ancora più complicato fare il mio lavoro, con il Vaticano vicino. Anche se vedo ormai che, grazie ai social, nessun politico può più reprimere l’orientamento di nessuno. Poi sono convinto di una cosa, per le nuove generazioni l’eterosessualità non vorrà dire più nulla. Si va verso una sessualità bella e che ci rappresenta, verso un uomo o una donna”.

Non è la prima volta che Rocco Siffredi fa previsioni su un futuro più “fluido” delle nuove generazioni.

“Sono stato anche con gli uomini, ho provato tutto. Anche rapporti omosessuali. Ma non è questa la cosa brutta, figuriamoci. […] Bisessuali secondo me non vuol dire nulla, in futuro saremo tutti Allsessuali. Le donne si organizzano da sole e vedono molti film con sole femmine, e il machismo è finito. Lo penso soprattutto dei ragazzi più giovani: decidono di andare con chi vogliono, a prescindere da quello che hanno sotto i vestiti”.

Io credo che più che “allsessuali” ci saranno sempre più persone libere di essere loro stesse, non più disposte a nascondersi. La quantità di gay, lesbiche, trans penso sia rimasta invariata, solo che ieri c’era più paura.

Rocco Siffredi su suo figlio Lorenzo.

Nel libro l’attore racconta che il figlio Lorenzo Tano non ha imparato l’intimità grazie ai suoi video (anche se ne ha visto uno con il fratello Leonardo), ma piuttosto con l’esperienza maturata con la fidanzata.

“Fanno dieci anni insieme adesso. Mi ha sconvolto perché non pensavo possibile esistesse qualcuno che potesse fare a meno di certi filmati. Ma ci sta: essendo mio figlio, è normale che abbia un approccio distaccato. Tutti gli altri guardano i miei video. L’esperienza intima è fatta del rapporto con la persona con cui lo fai, è scambio di sentimenti, divertimento, comunicazione. Le ragazzine invece hanno l’ansia da prestazione. Va spiegato che anche i miei video non sono mica un manuale”.